Advertisements

كومان يُثني على لاعب برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
كومان
كومان
محمد نادر
أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، بعد عام من ظهور بيدري جونزاليس لأول مرة مع برشلونة، أن أهم شيء يميز اللاعب، هو أنه "قوي ذهنيا".

كومان لوسائل الإعلام" هذا ما يميز بيدري"

وأوضح كومان لوسائل إعلام النادي أن "طبيعة هذا اللاعب جيدة للغاية. يبدو وكأنه كان يتدرب معنا منذ فترة طويلة، لأنه لاعب ذكي وهذا واضح".

وقال كومان إنه يحب تمهيد الطريق لمثل هذه المواهب الشابة، وأنه في إطار هذه الفلسفة "أحسن بيدري استغلال هذه الفرصة وتحسن"

وأكد أنه "لاعب يافع ومتواضع، يسمع ويعمل. سيكون له مستقبل".

وانتقل بيدري الى صفوف البارسا قادماً من لاس بالماس، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكنه كان نشطا بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث ظهر في 73 مباراة، بين الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا، كونه خاض كأس اليورو وكذلك أوليمبياد طوكيو 2020.

وبقميص البرسا، سجل 4 أهداف وصنع 8، وفي الموسم الأول له مع الفريق توج بكأس الملك.

الكلمات المفتاحية

كومان بيدري برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ ساعة و نصف

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ ساعتين

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ ساعة و نصف

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدفيديف يحصد لقب أمريكا المفتوحة على حساب ديوكوفيتش

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

خليفة ميسي.. برشلونة يكشف عن اسم صفقته الأخيرة في الميركاتو

بايرن ميونخ يخطط لخطف جوهرة برشلونة

برشلونة يرفض رحيل "بيدري" إلى بايرن ميونيخ

أزمة في برشلونة بسبب الصفقة الجديدة

كومان يكشف عن اللاعب الذي فاجأه في برشلونة

ليس ميسي.. كومان يكشف عن أكثر لاعب تفاجأ به في برشلونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

12:30 ص

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements