كومان يُثني على لاعب برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، بعد عام من ظهور بيدري جونزاليس لأول مرة مع برشلونة، أن أهم شيء يميز اللاعب، هو أنه "قوي ذهنيا".





كومان لوسائل الإعلام" هذا ما يميز بيدري"





وأوضح كومان لوسائل إعلام النادي أن "طبيعة هذا اللاعب جيدة للغاية. يبدو وكأنه كان يتدرب معنا منذ فترة طويلة، لأنه لاعب ذكي وهذا واضح".





وقال كومان إنه يحب تمهيد الطريق لمثل هذه المواهب الشابة، وأنه في إطار هذه الفلسفة "أحسن بيدري استغلال هذه الفرصة وتحسن"





وأكد أنه "لاعب يافع ومتواضع، يسمع ويعمل. سيكون له مستقبل".





وانتقل بيدري الى صفوف البارسا قادماً من لاس بالماس، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لكنه كان نشطا بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث ظهر في 73 مباراة، بين الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا، كونه خاض كأس اليورو وكذلك أوليمبياد طوكيو 2020.





وبقميص البرسا، سجل 4 أهداف وصنع 8، وفي الموسم الأول له مع الفريق توج بكأس الملك.