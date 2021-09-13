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كيروش يقدم أولى طلباته لإتحاد الكرة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
كيروش
كيروش
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم شحاتة، بأن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، يرغب في مشاركة محمد صلاح في المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.


كيروش يناقش فينجادا من أجل إيجاد حل لمشكلة صلاح


وقال كريم شحاتة عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة، إن البرتغالى كارلوس كيروش تواصل مع فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، لايجاد حل من جانب الجبلاية لتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب فى مباراتى ليبيا فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وأشار، بأن المدرب البرتغالى شدد على فينجادا أن محمد صلاح من أهم الأعمدة الأساسية للمنتخب وتواجده فى المباراتين سيمنح الفراعنة فرصة كبيرة للفوز وغيابه عن أى مباراة سيؤثر بشكل سلبى على المنتخب.

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محمد صلاح ليفربول كارلوس كيروش إتحاد الكرة

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