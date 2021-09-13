آخر تطورات تجديد ديمبلي مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن حقيقة تجديد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، لعقده مع النادي الكتالوني.





حقيقة تجديد ديمبلي مع برشلونة





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن ديمبلي وافق على تجديد تعاقده مع البارسا، الذي ينتهي في يونيو المقبل، لمدة 5 سنوات.





وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن في برشلونة أكدت عن الأقاويل المتداولة بشأن موافقة ديمبلي على عرض البارسا للتجديد عار تمامًا من الصحة، ولاسيما أن المفاوضات مازالت مستمرة مع اللاعب".





وأضافت:"واتفق إدارة برشلونة بالفعل مع وكيل ديمبلي على عقد اجتماع قريبًا، لكن دون تحديد الموعد".





وتابعت:"سيوقع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق على عقد ممتد مع البرسا لمدة 5 مواسم مقبلة".





وأوضحت الصحيفة أن هذا الاجتماع سيعقد على الأغلب عقب مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.





والجدير بالذكر أن المفاوضات بدأت بين الطرفين، واللاعب أرسل إشارات لبرشلونة تثير التفاؤل بشأن التجديد.