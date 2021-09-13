Advertisements

آخر تطورات تجديد ديمبلي مع برشلونة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
غدير أحمد
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن حقيقة تجديد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، لعقده مع النادي الكتالوني.

حقيقة تجديد ديمبلي مع برشلونة

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن ديمبلي وافق على تجديد تعاقده مع البارسا، الذي ينتهي في يونيو المقبل، لمدة 5 سنوات.

وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن في برشلونة أكدت عن الأقاويل المتداولة بشأن موافقة ديمبلي على عرض البارسا للتجديد عار تمامًا من الصحة، ولاسيما أن المفاوضات مازالت مستمرة مع اللاعب".

وأضافت:"واتفق إدارة برشلونة بالفعل مع وكيل ديمبلي على عقد اجتماع قريبًا، لكن دون تحديد الموعد".

وتابعت:"سيوقع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق على عقد ممتد مع البرسا لمدة 5 مواسم مقبلة".

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاجتماع سيعقد على الأغلب عقب مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن المفاوضات بدأت بين الطرفين، واللاعب أرسل إشارات لبرشلونة تثير التفاؤل بشأن التجديد.

الكلمات المفتاحية

عثمان ديمبلي برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميدفيديف يحصد لقب أمريكا المفتوحة على حساب ديوكوفيتش

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ أقل من ساعتين

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 21 يناير 2019

أخبار برشلونة اليوم.. رئيس البرسا يوجه رسالة قوية إلى نيمار ويلمح باقتراب أهم الصفقات ويرد على ميسي بشأن الاختيارات

برشلونة يعلن مدة غياب عثمان ديمبلي عن الملاعب

عثمان ديمبلي يُثير مشاعر الرعب في برشلونة

موقف برشلونة مع ديمبلي الذي يقترب انتهاء تعاقده

برشلونة يفاوض عثمان ديمبلي للتجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

12:30 ص

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements