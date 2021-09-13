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تطورات إصابة بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:03 ص
بيرسي تاو
بيرسي تاو
ممدوح راشد
تعرض اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، المنضم مؤخراً لصفوف النادي الأهلي، إلى إصابة، خلال تواجده مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأصيب "تاو" الوافد الجديد للعملاق القاهري، في العضلة الضامة، ولم تمنعه الإصابة من المشاركة مع منتخب جنوب إفريقيا، في التزاماته بتصفيات المونديال، حيث تلقى جرعة مسكن.

وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن تفاصيل الإصابة التي تم التوصل إليها عقب توقيع الكشف الطبي الشامل على بيرسي تاو بعد العودة من بلاده.

وأكد أبو عبلة أن اللاعب أصيب في العضلة الضامة في الـ3 من سبتمبر، وشارك في المباراة الأولى بالتوقف الدولي مع جنوب إفريقيا، وفي المباراة الثانية، حيث اكتفى الجهاز الطبي المعالج له بإعطائه جرعة مسكنات.

وأشار طبيب الأهلي إلى أنه بعد توقيع الكشف الطبي اتضح وجود مزق في العضلة الضامة، مع وجود تجمع دموي، وحقن اللاعب بالبلازما وهو مصاب منذ 10 أيام تقريبا.

وأوضح أبو عبلة أن بيرسي تاو بحاجة إلى أخذ استراحة عن التدريبات الجماعية من 3 إلى 4 أسابيع ليكون جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق.

ويغيب بيرسي تاو نجم الأهلي الجديد عن عدة مباريات مهمة مع فريقه، مثل كأس السوبر ومجولات كأس مصر، إلى جانب تغيبه عن فترة الإعداد.

ومن التوقع أن يعود تاو إلى حسابات مواطنه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب نهاية مرحلة نصف نهائي كأس مصر، ومرحلة الذهاب في دور الـ32 من دوري الأبطال، أو نهائي الكأس.

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز في الـ25 من أكتوبر 2021،وفقًا للمواعيد التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي وأخطر بها الأندية المشاركة.

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