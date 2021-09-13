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داوود حسين يهنيء جورج قرداحي بمنصب وزير الإعلام

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:26 ص
داوود حسين
داوود حسين
لمياء علي


هنأ الممثل الكويتي داوود حسين الإعلامي اللبناني ​جورج قرادحي​ على توليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وشارك حسين صورة قديمة جمعته بـ قرداحي في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وعلق عليها مهنئاً :"أبارك من كل قلبي للإعلامي المتألق الكبير جورج قرداحي على تعيينه وزيراً للإعلام في الجمهورية اللبنانية.. رجل مناسب في المكان المناسب.. تمنياتي لك بالنجاح أيها الرائع والراقي على المستوى الإعلامي والشخصي".

جورج قرداحي، هو إعلامي وسياسي لبناني، بدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان الرسمي ثم عمل في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، ليحقق معها شهرة واسعة، وتسلم خلالها منصب رئيس التحرير في الإذاعة، بعدها انتقل قرداحي إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي، لينضم إلى إذاعة (إم بي سي إف إم) ليقدم من سيربح المليون، ثم غادر القناة لينضم إلى قناة إل بي سي، وعمل برنامج (افتح قلبك)، ولم يستمر أكثر من سنة، ثم عاد إلى قناة إم بي سي.

حاز جوائز وألقاب عديدة، كجائزة "الموريكس دور" كأفضل إعلامي في العالم العربي، ونال لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، كما ظهر في إعلانات تلفزيونية، منها عطر باسمه "عطر جورج قرداحي"، حتى تم تعيينه وزيراً للإعلام في لبنان.

الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام ممثل كويتي داوود حسين جورج قرداحي الحكومة اللبنانية

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