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بعد طرحها.. "مزحت معاه" للجزائرية سهيلة بن لشهب تجتاح التواصل الاجتماعي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:59 ص
سهيلة بن لشهب
سهيلة بن لشهب
لمياء علي


تصدرت الفنانة ​الجزائر​ية ​سهيلة بن لشهب​، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح أغنيتها الجديدة "مزحت معاه" عبر يوتيوب وكافة المنصات الرقمية.

ولاقت الأغنية نجاحاً كبيراً خصوصاً أنها جاءت باللهجة الخليجية وبموسيقى إيقاعية تتناسب مع أجواء الصيف.

كما حصد الفيديو كليب الخاص بالأغنية بعد 4 أيام على طرحه أكثر من 400 ألف مشاهدة، وظهرت سهيلة بن لشهب بالكليب الذي حمل توقيع المخرج اللبناني ​عادل سرحان​ بإطلالات مختلفة من حيث اللوك، وسط لوحات راقصة وأجواء مرحة ناسبت جو الأغنية التي تروي قصة ممازحة الفنانة الجزائرية لحبيبها من خلال تنفيذ مقلب به لكن يَبدو أنّ الأمر لم يعجبه.

"مزحت معاه" من كلمات ​هاني صارو​، وألحان ​أحمد مصطفى​، وتوزيع ​هاني ربيع​.

الكلمات المفتاحية

مطربة جزائرية مزيكا سوشيال ميديا سهيلة بن لشهب اغنية جديدة اغنية

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