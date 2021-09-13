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ماجد المهندس يبدع في أحدث أغانيه "يا جايبن راسي"

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:18 ص
ماجد المهندس
ماجد المهندس
لمياء علي


طرح الفنان ​ماجد المهندس​ أحدث أغنياته بعنوان "يا جايبن راسي" من خلال اللون الغنائي والإيقاع السعودي.

الأغنية من كلمات الشاعر "قوس" وألحان محمد العطار، وتوزيع المايسترو المصري مدحت خميس.

ويقول مطلعها :"يا جايبن راسي يا واصل اقصايلك مدبراتي انا ومقبلاتي سوي اللي ودك تراك انتا بحمايالله عطاك العذر لى مماتي".

يذكر أن آخر أعمال المهندس هي أغنية "كيف أخليك" من ألحان "أدهم" وتوزيع سيروس، وحققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وهي أول أغنية منفردة بعد أن طرح "الميني ألبوم" مع شركة روتانا.

الكلمات المفتاحية

يا جايين على راسي مطرب عراقي مصر مزيكا ماجد المهندس اغنية جديدة

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