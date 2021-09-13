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تشيلسي يرفض رحيل نجم الفريق إلى بروسيا دورتموند

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
تشيلسي
تشيلسي
محمد زويد
أكد توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، أنه لم يفكر على الإطلاق في ترك الإنجليزي الدولي كالوم هودسون-اودوي، يرحل إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

توخيل يرفض رحيل أودوي عن تشيلسي

وفي أعقاب مباراة فريقه أمام استون فيلا، قال المدير الفني الألماني مساء السبت الماضي "كان هذا قرارا سهلا للغاية، فنحن لا يمكننا أن نترك أي لاعب ينتمي إلى أول 18 أو 19 لاعبا في القائمة، ليرحل من النادي".

وأضاف توخيل عن هودسون-أودوي (20 عاما)، الذي ثارت تكهنات قوية في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة حول إمكانية رحيله إلى دورتموند، إنه لاعب متعدد الجوانب وإنه يستطيع أن يثبت نفسه في تشيلسي.

وكان هودسون-أودوي ضمن التشكيل الأساسي لتشيلسي في مباراة أمس.

وتابع توخيل عن لاعب الجناح الذي كان يسعى بايرن ميونخ أيضا إلى ضمه في فترة سابقة، أنه "يعرف الفريق ونحن نعرفه بشكل جيد، ولهذا فلم تكن هناك أي فرصة أن نقول نعم في آخر يوم في فترة الانتقالات".

واختتم توخيل تصريحاته بالقول: "ربما كان الانتقال يمثل فرصة بالنسبة لهودسون-أودوي شخصيا، لكن هذا كان شيئا غير ممكن ببساطة بالنسبة لنا ولأهدافنا"

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