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موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
موسيماني
موسيماني
غدير احمد
استقر جهاز الكرة بالنادى الأهلى على خطوة إعارة بعض اللاعبين إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى فى الموسم المقبل.

سعد سمير وكريم نيدفيد إلى فيوتشر

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي إعارة الثنائى سعد سمير، مدافع الفريق، وكريم نيدفيد، جوكر الفريق، لمدة موسم واحد.

ويسعى المارد الإحمر إلى خروج الثنائى فى الموسم الجديد على سبيل الإعارة، فى ظل وجود اتجاه من جانب الجنوب إفريقي بعدم الاعتماد على خدماتهم فى الموسم الجديد.

ودخل فيوتشر أيضًا فى مفاوضات مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلى العائد من الإعارة من نادى سموحة ، حيث يسعى فيوتشر للإستعانه بخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

موسيماني فيوتشر سعد سمير الأهلي

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