كان يعمل بائعًا للمثلجات والكتب.. ما لاتعرفه عن الفنان كاظم الساهر





احتفل أمس الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاده ال 64, حيث أنه ولد في« 12سبتمبر 1957» بمدينة الموصل ويعد واحداً من أهم مطربي الوطن العربي، وقدم العديد من الأغاني التي لمست قلوب جمهوره ومحبيه.









في هذا التقرير نرصد لكم أبرز المعلومات عن الفنان كاظم الساهر:





_ ولد الفنان كاظم الساهر، في بيت بسيط وسط عائلة تتكون من 7إخوة وأختين ووالده كان يعمل جندي في الحرس الملكي وانتقلت العائلة بعد تقاعده من مدينة الموصل إلي منطقة الحرية في بغداد وكان كاظم حينها 10سنوات.









_كان يعمل في عطلاته ببيع المثلجات والكتب وعمل في إحدى مصانع النسيج حتي جمع ثمن أول آله موسيقية "جيتار" وبعدها تعلم العزف ولحن أول أغنية له بعنوان ” أين أنتي“ وكان عمره 18عاما.









_تخرج من معهد المعلمين ببغداد, ودرس الموسيقى للتلاميذ لمدة سنة ونصف وعين معلما لمادة الفن والموسيقى، كما درس بمعهد الدراسات الموسيقية ببغداد لمدة 6 سنوات, وكانت الحرب العراقية الإيرانية قائمة في ذلك الوقت وكان كاظم جنديا بالجيش العراقي وأحد أفراد المسرح العسكري.









_في 1990 انتقل من بغداد إلي عمان وعاش هناك لمدة سنتين ثم بيروت 3سنوات ثم انتقل في منتصف التسعينات إلى القاهرة واستقر بها فترة لطويلة، ويحمل كاظم جنسيته العراقية، وأيضاً الجنسيتين " الكندية ، القطرية".









_بدأ حياته الفنية عام1981 حيث غني أغنية "ورد العشق" من ألحانه ,وعام 1984 أصدر أول ألبوماته بعنوان « شجرة الزيتون ».





_ بجانب الغناء والتلحين، مثل في مسلسل "المسافر" وكان بطلا له,ويعتبر المسلسل بمثابة ألبوم مصور لتقديم أعماله.



