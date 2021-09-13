Advertisements

أيمن الظواهري مطلوب على جوجل

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:49 ص
أيمن الظواهري
أيمن الظواهري
أيمن الظواهري ، يعتبر تنظيم القاعدة واحدا من من التنظيمات التي تولي لها دول العالم اهتماما كبيرا، ولاسيما عقب إعلان مسؤليتها عن العديد من العمليات الإرهابية الكبيرة، وعلى رظاسها أحداث الـ11 من سبتمبر وتفجير برجي التجارة العالمي بنيويورك.

أيمن الظواهري

ونصب أيمن الظواهري زعيما للتنظيم عقب إعلان الجيش الأمريكي تمكنه من قتل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، رغم عدم وجود جسده، معللين أنهم ألقوه في المحيط.

ظهور أيمن الظواهري

وفاجأ أيمن الظواهري العالم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، بظهوره في فيديو جديد تزامنا مع الذكرى العشرين لتفجير برجي التجاري العالميين، بطائرتين مدنيتين.

أيمن الظواهري وتهويد القدس

وأكد أيمن الظواهري خلال الفيديو المنشور، أنه لا لن يسمح بتهويد القدس أبدا، نافيا كل ما تردد من أقاويل بشأن وفاته خلال الفيديو الذي امتد لساعة كاملة.

أيمن الظواهري يشيد بواقعة ل السمن

وذكر أيمن الظواهري واقعة الهجوم بسيارة مفخخة والذي كان في الأول من يناير الماضي في منطقة تل السمن في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، وأعلنت جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه، مشيداً بهذا العمل.

استنزاف العدو و أيمن الظواهري

وأشار أيمن الظواهري إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع، استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن.

تاريخ أيمن الظواهري

وتولى أيمن الظواهري قيادة تنظيم القاعدة عام 2011 بعد تصفية أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان، ليظهر في فيديو جديد ينفي وفاته.


الكلمات المفتاحية

القاعده أيمن الظواهري فاع التنظيم أيمن الظواهري زعيم الفاعدة أيمن الظواهري اليوم أيمن الظواهري

أخبار تهمك

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 18 ساعة

أسطورة ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و نصف

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن قائد خلية اعتداءات 11 سبتمبر

نجل "أسامة بن لادن" يؤكد أنه سيكون خليفة والده في قيادة تنظيم القاعدة

في ذكرى 11 سبتمبر.. الظواهري يحث أنصاره على مهاجمة "العدو الأول للمسلمين"

بعد مقتل حمزة بن لادن.. تنظيم "القاعدة" يتلقى ضربة موجعة جديدة

في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. "القاعدة" ينشر فيديو جديداً لـ"الظواهري"

في ذكرى 11 سبتمبر.. "القاعدة" تتوعد إسرائيل و"الظواهري" يتحدث عن أمريكا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

01:22 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

12:30 ص

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements