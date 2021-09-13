أيمن الظواهري مطلوب على جوجل

أيمن الظواهري ، يعتبر تنظيم القاعدة واحدا من من التنظيمات التي تولي لها دول العالم اهتماما كبيرا، ولاسيما عقب إعلان مسؤليتها عن العديد من العمليات الإرهابية الكبيرة، وعلى رظاسها أحداث الـ11 من سبتمبر وتفجير برجي التجارة العالمي بنيويورك.





أيمن الظواهري





ونصب أيمن الظواهري زعيما للتنظيم عقب إعلان الجيش الأمريكي تمكنه من قتل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، رغم عدم وجود جسده، معللين أنهم ألقوه في المحيط.





ظهور أيمن الظواهري





وفاجأ أيمن الظواهري العالم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، بظهوره في فيديو جديد تزامنا مع الذكرى العشرين لتفجير برجي التجاري العالميين، بطائرتين مدنيتين.





أيمن الظواهري وتهويد القدس





وأكد أيمن الظواهري خلال الفيديو المنشور، أنه لا لن يسمح بتهويد القدس أبدا، نافيا كل ما تردد من أقاويل بشأن وفاته خلال الفيديو الذي امتد لساعة كاملة.





أيمن الظواهري يشيد بواقعة ل السمن





وذكر أيمن الظواهري واقعة الهجوم بسيارة مفخخة والذي كان في الأول من يناير الماضي في منطقة تل السمن في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، وأعلنت جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه، مشيداً بهذا العمل.





استنزاف العدو و أيمن الظواهري





وأشار أيمن الظواهري إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع، استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن.





تاريخ أيمن الظواهري





وتولى أيمن الظواهري قيادة تنظيم القاعدة عام 2011 بعد تصفية أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان، ليظهر في فيديو جديد ينفي وفاته.







