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مي العيدان تثير الجدل بعد تهديدها بفضح فنان كويتي يتزوج للمتعة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:49 ص
مي العيدان
مي العيدان
لمياء علي
أثارت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد قولها انها ستفضح فنان كويتي يقوم بزواج "المتعة"، وهو زواج يجري بين طرفين دون شهود أو حضور عالم دين، يكون لمدة معينة وأجر معين يتفق عليه الطرفين.

وأشارت إلى أنها ستتحدث عنه يوم غد على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت العيدان قد فاجأت الجمهور بكشفها عن قضية أخلاقية تعود لممثلة ومخرجة متزوجة من إبن ممثل، قامت بخيانته في منزل الزوجية مقابل ساعه قيّمة مستعملة على حدّ قولها.

الكلمات المفتاحية

مي العيدان فنان كويتي فضيحة زواج المتعة السوشيال ميديا

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