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بدء عرض "باب الجحيم" على شاهد

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:27 ص
باب الجحيم
باب الجحيم
لمياء علي


أعلن المنتج اللبناني ​صادق الصباح​ عن بدء عرض مسلسل "​باب الجحيم​"، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "بكل فخر نعلن عن بدء عرض أول مشروع لبناني عربي تحدّينا من خلاله كل الصعوبات لندخل مع منصة شاهد الإنتاج العالمي من بابه العريض في مسلسل باب الجحيم الذي يضع الإنتاج العربي على مستوى عال، تحية للمخرج امين دره والكاتب باسم بريش ولكل النجوم وكل طاقم العمل العربي والعالمي ".

العمل من تأليف وسيناريو وحوار باسم بريش وسعيد سرحان، قصة وفكرة ايلي كيروز وفؤاد ارسانيوس ودافيد لطيف، وإخراج أمين درّة الحائز على جائزة إيمي العالمية.

ويضم العمل الممثلين سينتيا صموئيل، آدم بكري، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، يمنى مروان، حسن فرحات، ريم خوري، وغيرهم.

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موعد عرض المسلسل منصة شاهد مسلسل لبناني دراما حلقات باب الجحيم باب الجحيم

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