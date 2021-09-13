الزمالك يرفض الحديث عن صفقة القرن

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الحديث عن صفقة عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز سيكون في الوقت المناسب.





حسين لبيب: سنتحدث عن الصفقة في التوقيت المناسب





أضاف لبيب: «كان البعض يعيب علينا بسبب الحديث عن الصفقات في وسائل الإعلام بشكل مستمر».





كما أشار لبيب: «سنتحدث عن ملف عبدالله السعيد في التوقيت المناسب ولن أتحدث عنه في الوقت الحالي».





وشهدت الأيام الماضية أزمة في صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك، بعد التصريحات التليفزيونية لحسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، والتى تحدث خلالها عن اقتراب حسم صفقة صانع ألعاب بيراميدز، وهو ما دفع إدارة بيراميدز لإصدار بيان تم من خلاله نفي الاستغناء عن عبدالله السعيد لصالح الزمالك.