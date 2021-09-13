بعد هجوم الرجال ضده.. اللبنانية نورهان تدافع عن وزير الإقتصاد اللبناني: "الرجال بيغاروا"





أطلت الفنانة اللبنانية ​نورهان​ في فيديو جديد على صفحتها على أخد موقع التواصل الإجتماعي حيث قالت إن أكثر ما يُضحك حالياً على وسائل التواصل الاجتماعي، هو انتشار صور ​وزير الإقتصاد​ ​أمين سلام​ من قبل الرجال الذين يظهرونه كيف كان في السابق وكيف أصبح.



وأكدت نورهان أن الرجال يغارون من وزير الاقتصاد، لافتة إلى أن الغيرة ليست حكرا فقط على النساء.



وكانت قد ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بصور وزير الاقتصاد أمين سلام في الحكمة اللبنانية الجديدة، معتبرين أنه شديد الوسامة حتى أن وسامة وزير الإقتصاد تصدرت الترند في السعودية.