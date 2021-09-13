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اليويفا يكشف النقاب عن حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
برشلونة وبايرن ميونخ
برشلونة وبايرن ميونخ
محمد الدمتناوي
يدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، مباراة برشلونة وبايرن ميونخ المقررة الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

وكان أوليفر قد أدار مباراة لبرشلونة في نوفمبر 2020 عندما انتصر الفريق الكتالوني على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف.

كما أدار مواجهة برشلونة مع سلافيا براج في نوفمبر 2019 والتي انتهت بالتعادل السلبي، وفي مارس 2018 تولى إدارة مباراة للبايرن أمام بشكتاش التركي انتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن ناحية أخرى، يدير البيلاروسي أليكسي كولباكوف مباراة إشبيلية وسالزبورج، بينما سيدير الفرنسي كليمو توربان مباراة فياريال وأتالانتا، علما بأن المواجهتين ستكونان الثلاثاء أيضا.

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