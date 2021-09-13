بدر الشعيبي يعلن عودته لدراما رمضان 2022





أعلن الفنان السعودي، بدر الشعيبي، عن عودته إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى في رمضان 2022، وذلك برفقة الفنان ناصر عباس، من بوابة عمل يحمل اسم “هيا الروح”، وذلك بعدما غاب العام الماضي.



ونشر الشعيبي، صورة له برفقة الفنان ناصر عباس، وأرفقها بتعليق نصه: “ونقول رجعنا للدراما الرمضانية 2022، من خلال مسلسل (هيا الروح)، بإذن الله سترون شيء يسركم”.



وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع عودة بدر الشعيبي إلى الدراما الرمضانية، وعلقت الفنانة البحرينية حنان رضا، قائلة: “بالتوفيق يارب”.



وعلق الفنان الكويتي بشار الشطي، قائلاً: “حظ سعيد لكم اخي بدر الشعيبي، وناصر عباس”، كما عقب الفنان الكويتي علي الحسيني، مباركاً: “موفقين يارب”.





