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يوسف أوباما يفتح النار على المنتقدين ويوضح حقيقة التجديد

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
أوباما
أوباما
محمد زويد
أوضح يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك، أن رغبته الأولى هي الاستمرار والبقاء مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

وقال أوباما في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" والذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة :"بحب ألعب في النادي تحت أي ظرف أو ضغط".

وتابع :"كان في انتقادات من أقرب الناس وقت تجديد التعاقد والبعض اتهمني بأني أماطل وأتهرب من التجديد لكن هذا الأمر غير صحيح".


أوباما: مصطفى فتحي هيكسر الدنيا مع الزمالك.. وأوناجم لاعب "جامد اوي"


وأشار يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك، إلى أن عودة مصطفى فتحي قرار أكثر من رائع وسيفيد الفريق بشكل كبير في الموسم المقبل.

وزاد "مصطفى فتحي هيكسر الدنيا مع الزمالك وإضافة كبيرة لأي فريق يلعب به".

وتابع :"محمد أوناجم لاعب جامد جدًا وله لديه خبرات كبيرة ووجوده معنا في الموسم المقبل سيفيد الفريق".

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اوباما الزمالك الدوري المصري

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