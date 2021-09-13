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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
برشلونة
برشلونة
محمد نادر
يستضيف نادي برشلونة نظيره غرناطة يوم الإثنين الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تعرف على موعد برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وكانت مباراة البارسا أمام إشبيلية في الجولة الرابعة من الدوري قد تأجلت بسبب عودة اللاعبين اللاتينيين من المشاركة مع منتخباتهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وينتظر فريق برشلونة بقيادة الهولندي رونالد كومان، اختبار صعب يوم الثلاثاء المقبل حينما يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني، في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على "ملعب كامب نو".

ويتواجد برشلونة في المركز السابع برصيد 7 نقاط حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة أمام اتليتك بلباو بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان ماميس.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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