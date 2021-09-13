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أوباما يوضح أسباب خلافه مع حسام البدري

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
حسام البدري
حسام البدري
محمد زويد
أكد يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك، أن الفوز ببطولة الدوري في الموسم الماضي لن يكون الأخير للفريق. 

وقال أوباما في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"لقب الدوري لن يكون الأخير وبستغرب من هذا الكلام".

وتابع :"الرد سيكون قريبًا داخل الملعب والتتويج بكأس مصر".


لن أنسى للبدري استبعادي من المنتخب الأوليمبي


وحول سؤاله عن عدم انضمامه للمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية قال:"مش جديد على البدري عدم ضمي.. ولن أنسى ما حدث مع الأوليمبي" 

حيث أكد يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك، أنه يكن الاحترام والتقدير لحسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني رغم استبعاده بشكل متكرر.


وزاد "الحب والكره غير موجود في كرة القدم من الأساس ولا أعرف سبب لاستبعادي".

وأوضح:" أنه ليس بالجديد على البدري عدم ضمي للمنتخب ولن أنسى ما فعله من قبل واستبعادي من المنتخب الأوليمبي عندما كان يتولى المسئولية وقتها رغم تألقي".

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