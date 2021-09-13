تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ينتظر باريس سان جيرمان اختبار صعب حينما يستضيف اوليمبك ليون يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.





تعرف على موعد قمة باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "بآرك دي برانس" معقل النادي الباريسي.





واستطاع الفريق الباريسي سحق فريق كليرمون برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من الدوري، في المباراة التي شهدت تألق الإسباني أندير هيريرا لاعب خط الوسط بتسجيله لهدفين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب " بآرك دي برانس"





ويتواجد البي اس جي في صدراة الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة في جميع الجولات السابقة.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الفرنسي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.