Advertisements

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد نادر
ينتظر باريس سان جيرمان اختبار صعب حينما يستضيف اوليمبك ليون يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

تعرف على موعد قمة باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "بآرك دي برانس" معقل النادي الباريسي.

واستطاع الفريق الباريسي سحق فريق كليرمون برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من الدوري، في المباراة التي شهدت تألق الإسباني أندير هيريرا لاعب خط الوسط بتسجيله لهدفين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب " بآرك دي برانس"

ويتواجد البي اس جي في صدراة الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة في جميع الجولات السابقة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الفرنسي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

الكلمات المفتاحية

مباراة باريس سان جيرمان المقبلة باريس سان جيرمان الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

أسطورة ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 5 ساعات

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 13 ساعة

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بث مباشر LIVE

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم 9-2-2020 بالدوري الفرنسي

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة في الدوري الفرنسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

01:22 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

12:30 ص

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements