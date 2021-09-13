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عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
فجر الإعلامي كريم شحاتة، مفاجأة من العيار الثقيل حول  قرر رفع راتب مصطفى فتحي لاعب الفريق إلى 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد من قبل مسئولى نادي الزمالك.


الزمالك يستقر على تجديد عقد مصطفى فتحي


واستقر مسئولو الزمالك على تجديد التعاقد مع مصطفى فتحي ورفض إعارته في الموسم المقبل بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتألق مصطفى فتحي مع سموحة في الموسم الماضي وقدم أداء مميز قبل انتهاء إعارته.

وشهدت الفترة الماضية تنافس بعض الفرق كان على رئسهم سموحة وبيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال المرحلة المقبلة، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون تمسك باللاعب خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

مصطفى فتحي الزمالك الدوري المصري الممتاز

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