Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
ينزل ريال مدريد ضيفاً على فالنسيا يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري في إطار الإسبوع ال5 من الدوري الإسباني.

تعرف على موعد ريال مدريد امام اسبانيول في الجولة القادمة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعه التاسعه مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "ميستايا".

واستطاع الميرينجي سحق سيلتا فيجو بخماسية في المباراة التي شهدت تألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال بتوقيعه على هاتريك.

ويتواجد الريال في المركز الأول برصيد 10 بعد مرور 4 جولات حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 1 ولم يتلقى الهزيمة في اي مباراة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر يحتل اسبانيول المركز 18برصيد 1حيث تعادل في مباراة وتلقى الخساره في ثلاثة أخرى

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك القادمة ريال مدريد الدوري الاسباني الممتاز

أخبار تهمك

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 19 ساعة

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة ليفربول يحسم مستقبل صلاح مع الريدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 5 ساعات

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هل يواصل بنزيما تدوين الأهداف في سجله الرائع أمام فياريال ؟

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ترتيب جدول الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

01:22 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

12:30 ص

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements