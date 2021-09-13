موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ينزل ريال مدريد ضيفاً على فالنسيا يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري في إطار الإسبوع ال5 من الدوري الإسباني.





تعرف على موعد ريال مدريد امام اسبانيول في الجولة القادمة





ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعه التاسعه مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "ميستايا".





واستطاع الميرينجي سحق سيلتا فيجو بخماسية في المباراة التي شهدت تألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال بتوقيعه على هاتريك.





ويتواجد الريال في المركز الأول برصيد 10 بعد مرور 4 جولات حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 1 ولم يتلقى الهزيمة في اي مباراة حتى الآن.





وعلى الجانب الآخر يحتل اسبانيول المركز 18برصيد 1حيث تعادل في مباراة وتلقى الخساره في ثلاثة أخرى





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.