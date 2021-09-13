محمود عمرو ياسين يكشف لـ "الفجر الفني" حقيقة وجود خلافات بين والده وياسمين عبد العزيز في "اللي مالوش كبير'









كشف الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، ابن السيناريست عمرو محمود ياسين، عن حقيقة وجود خلافات بين ياسمين عبد العزيز، ووالده.









وقال محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني": "الخلافات لم تكن على نهاية المسلسل كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت حاجات بسيطة بتحصل بين أي فريق عمل، والحمد لله الآن مفيش أي خلافات، وإحنا اطمنا على ياسمين وصحتها وإن شاء الله ترجع بالسلامة".



