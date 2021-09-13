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محمود عمرو ياسين يكشف لـ "الفجر الفني" حقيقة وجود خلافات بين والده وياسمين عبد العزيز في "اللي مالوش كبير'

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:35 ص
محمود عمرو ياسين
محمود عمرو ياسين
ولاء عبد الناصر


كشف الفنان الشاب  محمود عمرو ياسين، ابن السيناريست عمرو محمود ياسين، عن حقيقة وجود خلافات بين ياسمين عبد العزيز، ووالده.


وقال محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني": "الخلافات لم تكن على نهاية المسلسل كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت حاجات بسيطة بتحصل بين أي فريق عمل، والحمد لله الآن مفيش أي خلافات، وإحنا اطمنا على ياسمين وصحتها وإن شاء الله ترجع بالسلامة".

يذكر أن آخر أعمال محمود ياسين، مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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