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وكيله: معين الشعباني فضل تدريب المصري عن الوداد وشباب بلوزداد

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
معين الشعباني
معين الشعباني
أمل الحلفاوي
أكد محمد عبد الحميد وكيل أعمال معين الشعباني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن موكله فضل التدريب في الدوري المصري عن عدد من العروض العربية.

وكيل معين الشعباني يؤكد إصراره على التوقيع مع المصري

وأوضح محمد عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مدة تعاقد معين الشعباني مع المصري موسم واحد قابل للتجديد".

وتابع، "الوداد وشباب بلوزداد تفاوضا مع معين الشعباني، لكنه فضل التدريب في الدوري المصري".

جدير بالذكر أن نادي المصري البورسعيدي، كان قد أعلن تعيين معين الشعباني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الكلمات المفتاحية

معين الشعباني مصر المصري البورسعيدي الدوري المصري

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