تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الرابعة

يستعرض لكم " موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة قبل مواجهات الجولة الرابعة من عمر البطولة.





ترتيب الكالتشيو مع بداية الجولة الرابعة





ويحتل نادي روما، صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بـ9 نقاط بالتساوي مع ميلان صاحب الوصافة، ونابولي الذي يليهما في المركز الثالث.





وعلى الجانب الآخر،يحتل إنتر المركز الرابع بـ7 نقاط، متساويًا مع أودينيزي صاحب المركز الخامس، ثم لاتسيو وفيورنتينا، صاحبًا المركزين الخامس والسادس بـ6 نقاط لكل منهما.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-





1- ميلان - 9 نقاط

2- نابولي – 9 نقاط

3- إنتر ميلان – 7 نقاط

4- أودينيزي – 7 نقاط

5- روما - 6 نقاط

6- لاتسيو - 6 نقاط

7- فيورنتينا - 6 نقاط

8- بولونيا - 4 نقاط

9- ساسولو - 4 نقاط

10- أتلانتا - 4 نقاط

11- تورينو - 3 نقاط

12- إمبولي - 3 نقاط

13- جنوي -3 نقاط

14 فينيزيا - 3 نقطة

15-سامبدوريا -3 نقطة

16- يوفنتوس : نقطة

17- كالياري - 1 نقاط

18 -سبيزيا - 1 نقاط

19- هيلاس - لايوجد نقاط

20 - ساليرنيتانيا - لايوجد نقاط نقاط