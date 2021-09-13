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"الصحة" تكشف مفاجأة عن أضرار السجائر الإلكترونية.. تعرف عليها

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:42 ص
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين كما هو شائع، مؤكدة أن لها نفس أضرار السجائر العادية بسبب وجود نيكوتين بها وغيره من المواد السامة التى تضر المدخنين ومخالطيهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.

وأوضحت الوزارة، أن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر الرئة ويزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالإقلاع عنه سريعا.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

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