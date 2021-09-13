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أحمد الأحمر: مارست كرة القدم في الصغر واتجهت إلى اليد وهذا سر احتفال شيكابالا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
أمل الحلفاوي
أكد أحمد الأحمر، نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أنه كان قد مارس كرة القدم في الصغر، ثم اتجه بعد ذلك إلى ممارسة كرة اليد.

أحمد الأحمر يوضح سر الأحتفال على طريقة شيكابالا

وقال الأحمر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " أحاول دائمًا أن أكون على قدر المسئولية لإسعاد الجماهير".

وتابع، "كنت ألعب كرة القدم عندما كنت صغيرًا، لكن حبيت كرة اليد أكثر بعد ذلك، واحتفالي بكأس السوبر على طريقة شيكابالا دعما له في الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة".

الكلمات المفتاحية

شيكابالا الزمالك احمد الأحمر

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