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ميدو: الزمالك حقق معجزة هذا الموسم بفضل جمهوره وأبنائه

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بما قدمه نادي الزمالك في جميع الألعاب من إنجازات، خلال الموسم الحالي.

ميدو يوضح أسباب فوز الزمالك بالبطولات في جميع الألعاب المختلفة

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك حقق معجزة في كل الألعاب الرياضية هذا الموسم على الرغم من كل ما مر به من أزمات".

وتابع، " الزمالك فاز بدوري القدم، دوري اليد، كأس الطائرة، بطولة إفريقيا سلة، بطولة إفريقيا يد، وسوبر إفريقي يد بفضل جمهوره وأبناؤه الذين ضربوا بكل قوانين المنطق عرض الحائط".

واستكمل، "أبناء الزمالك لم يضعوا في اعتبارهم أي مشاكل تحيط بالنادي، وأثبتوا أنهم أسلحة النادي الحقيقية في جميع الألعاب".

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ميدو الزمالك الدوري المصري الممتاز

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