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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
من مباراة ليفربول وليدز يونايتد
من مباراة ليفربول وليدز يونايتد
غدير أحمد
يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الخامسة من عمر البطولة.

ترتيب البريميرليغ مع بداية الجولة الرابعة

يتقاسم أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول، صدارة جدول الترتيب عقب نهاية مبارياتهم وفوزهم على منافسيهم.

بينما تحاول أندية مانشستر سيتي وبرايتون وتوتنهام ووست هام، ملاحقة الصدارة بفارق نقطة وحيدة، وسط صراع شرس على صدارة ترتيب البريميرليغ.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- مانشستر يونايتد - 10 نقاط.
2- تشيلسي - 10 نقاط.
3- ليفربول - 10 نقاط.
4- مانشستر سيتي - 9 نقاط.
5- برايتون - 9 نقاط.
6- توتنهام - 9 نقاط.
7- وست هام - 9 نقاط.
8- إيفرتون - 7 نقاط- وتتبقى له مباراة مع بيرنلي
9- ليستر سيتي - 6 نقاط.
10- برينتفورد - 5 نقاط.
11- كريستال بالاس - 5 نقاط.
12- أستون فيلا - 4 نقاط.
13- وولفرهامبتون - 3 نقاط.
14- ساوثهامبتون - 3 نقاط.
15- واتفورد - 3 نقاط.
16- أرسنال - 3 نقاط.
17- ليدز يونايتد - 2 نقطة.
18- بيرنلي- 1 نقطة- وتتبقى له مباراة مع إيفرتون
19- نيوكاسل يونايتد - 1 نقطة.
20- نورويتش سيتي - لا يوجد نقاط.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ليفربول تشيلسي الدوري الانجليزي

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