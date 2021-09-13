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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الخامسة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
لاعبو أتلتيكو مدريد
لاعبو أتلتيكو مدريد
غدير احمد
يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الخامسة من عنر البطولة.

ترتيب الليغا مع بداية الجولة الخامسة

ويجلس ريال مدريد على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعدما سحق ضيفه سيلتا فيجو، بخمسة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 – ريال مدريد – 10 نقاط
2 – فالنسيا – 10 نقاط
3– أتلتيكو مدريد – 10 نقاط
4 – ريال سوسيداد – 9 نقاط
5 – أتلتيك بيلباو – 8 نقاط
6 – إشبيلية – 7 نقاط
7 – برشلونة – 7 نقاط
8 – ريال مايوركا – 7 نقاط
أوساسونا – 5 نقاط 9
10 – رايو فاييكانو – 4 نقاط
11 – فياريال – 3 نقاط
12– ليفانتي – 3 نقاط
13 – ريال بيتيس – 2 نقطة
14 – إلتشي – 2 نقطة
15 – إسبانيول – 2 نقطة
16 – قادش – 2 نقطة
17 – غرناطة – 2 نقطة
18– سيلتا فيجو – 1 نقطة
19 – خيتافي – لا يوجد نقاط
20 – ديبورتيفو ألافيس – لا يوجد نقاط

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