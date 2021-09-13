مدرب فاركو: البدري ظلم نفسه مع منتخب مصر

علق مجدي عبدالعاطي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على رحيل حسام البدري، عن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.





مجدي عبد العاطي يعلق على قيادة البدري لمنتخب مصر





وأكد مجدي عبدالعاطي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار "حسام البدري ظلم نفسه مع منتخب مصر، النتائج كانت جيدة، لكن الأداء لم يكن الأفضل بسبب قلة التجمعات".





فيما أشار، "الدوري المصري أصبح جاذب للنجوم من اللاعبين والمدربين، ومعين الشعباني إضافة قوية للمسابقة".





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن رحيل حسام البدري، عن تدريب منتخب مصر، وتعيين كارلوس كيروش بدلاً منه.