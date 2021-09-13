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عاجل.. الأهلي يحسم مصير " الصخرة " من الرحيل

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:08 ص
الأهلي
الأهلي
أشرف عبدالناصر
كشف أمير توفبق مدير التعاقدات بالأهلي ، موقف رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

(خاص) الأهلي يحسم موقف رامي ربيعة من الرحيل عن القلعة الحمراء

وأكد مدير التعاقدات في تصريحات خاصة، بقاء اللاعب داخل صفوف القلعة الحمراء في الموسم القادم، نافيا ما تردد حول رغبة موسيماني في رحيل اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف، أن ربيعة من أهم العناصر التي يعتمد عليها موسيماني في الخط الخلفي، ولا نية للتفريط في خدماته في الفترة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الكلمات المفتاحية

فترة الأنتقالات الصيفية رامي ربيعة الأهلي

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