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مؤشر قوي يقرب الأهلي من تجديد عقد " المايسترو "

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 06:29 ص
لاعبوا الأهلي
لاعبوا الأهلي
أمل الحلفاوي
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن موعد تجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ساعات تفصل الأهلي عن تجديد عقد السولية


وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمرو السولية سيوقع على عقود التجديد مع الأهلي لثلاثة مواسم، اليوم الإثنين".


وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز محتلًا المركز الثاني.

وتعاقد الأهلي حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، مع كريم فؤاد، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وحسام حسن، ومصطفى البدري

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مصر لويس ميكيسوني فترة الأنتقالات الصيفية تجديد عقد عمرو السولية

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