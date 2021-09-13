سبب مثير وراء إستغناء موسيماني عن خدمات محلل الأداء يوشا فالديو

كشف مصدر فى جهاز الكرة بنادى الأهلى عن السبب الرئيسى وراء الاستغناء عن محلل أداء الفريق يوشا فالديو، وضم كايلا سليمون فى جهاز بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق.





تعرف على السبب الحقيقي للاستغناء عن محلل أداء الأهلي





ووفقاً لما ذكره المصدر، فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، قرر الاستغناء عن يوشا فالدويا بسبب تعثره فى كشف الأندية المنافسة فى الدورى، مما أدى إلى تعثر الفريق فى المباريات الأخيرة وفقد اللقب.





وخسر المارد الأحمر لقب الدورى بفارق 4 نقاط عن نادى الزمالك الذى تمكن من حصد اللقب الـ13 فى تاريخه.