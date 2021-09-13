اليوم.. مصر للطيران تنظم 75 رحلة دولية وداخلية لنقل 8700 راكب

تنظم مصرللطيران اليوم الإثنين، 75 رحلة جوية بمعدل 57 رحلة دولية إلى كل من: "تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، الكويت، أثينا، مدريد، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبو ظبي، البحرين، روما، لندن، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، أربيل، لارناكا، الخرطوم، بغداد"، 15 رحلة داخلية إلى كل من: "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 8775 راكبًا.