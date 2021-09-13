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اليوم.. مصر للطيران تنظم 75 رحلة دولية وداخلية لنقل 8700 راكب
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:05 ص
تنظم مصرللطيران اليوم الإثنين، 75 رحلة جوية بمعدل 57 رحلة دولية إلى كل من: "تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، الكويت، أثينا، مدريد، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبو ظبي، البحرين، روما، لندن، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، أربيل، لارناكا، الخرطوم، بغداد"، 15 رحلة داخلية إلى كل من: "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 8775 راكبًا.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لدخول القادمين من الخارج وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا.
وقالت شركة مصر للطيران: إنه فيما يخص القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يومًا السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم إجراء تحليل «ID Now Covid-19» وفي حال إيجابية النتيجة للاختبار، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.
وأكدت الشركة، أنه فيما يخص الركاب القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يومًا السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة «جهة الإصدار» بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.
وتابعت، أنه يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يراعى الفترة الزمنية، وذلك بمرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين «فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك» أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.