Advertisements
نقل أوراق امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة للجان الدور الثاني بالثانوية
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:22 ص
تتابع غرفة عمليات التعليم، صباح اليوم الاثنين، وصول أوراق امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، المقرر أن يؤديها الطلاب اليوم، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وسط إجراءات إمنية مشددة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
ويؤدي اليوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 سوف ، طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الأحياء" بإجمالي عدد 6803 طالب/طالبة، وشعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)" بإجمالي عدد 2385 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالي عدد 6147 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة، ولقسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالي عدد 23 طالب/طالبة.