نقل أوراق امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة للجان الدور الثاني بالثانوية

تتابع غرفة عمليات التعليم، صباح اليوم الاثنين، وصول أوراق امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، المقرر أن يؤديها الطلاب اليوم، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وسط إجراءات إمنية مشددة.

تتابع غرفة عمليات التعليم، صباح اليوم الاثنين، وصول أوراق امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، المقرر أن يؤديها الطلاب اليوم، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وسط إجراءات إمنية مشددة.

تتابع غرفة عمليات التعليم، صباح اليوم الاثنين، وصول أوراق امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، المقرر أن يؤديها الطلاب اليوم، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وسط إجراءات إمنية مشددة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.