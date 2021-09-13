بهذه الطريقة.. محمد فراج يعبر عن سعادته بتكريمه في حفل دير جيست

كشف الفنان محمد فراج، عن سعادته الشديدة بتكريمه خلال حفل جوائز "دير جيست"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى الجمعة الماضية، علي دوره في مسلسل لعبة نيوتن.





ونشر محمد فراج صور من الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب على الصور:"شكرًا لتكريمي على دورى فى مسلسل لعبة نيوتن .. حب كبير لكل صناع هذا العمل الراقى و للجمهور الحبيب على تصويتهم ليا".



