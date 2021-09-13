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بهذه الطريقة.. محمد فراج يعبر عن سعادته بتكريمه في حفل دير جيست
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:46 ص
ولاء عبد الناصر
كشف الفنان محمد فراج، عن سعادته الشديدة بتكريمه خلال حفل جوائز "دير جيست"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى الجمعة الماضية، علي دوره في مسلسل لعبة نيوتن.
ونشر محمد فراج صور من الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتب على الصور:"شكرًا لتكريمي على دورى فى مسلسل لعبة نيوتن .. حب كبير لكل صناع هذا العمل الراقى و للجمهور الحبيب على تصويتهم ليا".
يذكر أن الفنان محمد فراج، تعاقد على بطولة مسلسل “الغرفة ٢٠٧” عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والمسلسل من إخراج تامر عشرى، سيناريو وحوار تامر إبراهيم.