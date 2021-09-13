بطريقة ساخرة.. نادر حمدي يهنئ صديقه أحمد شامي بعيد ميلاده





هنأ الفنان نادر حمدي صديقه الفنان أحمد شامي، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر نادر حمدي، صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا أحمد يا عجووز".



