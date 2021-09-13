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بطريقة ساخرة.. نادر حمدي يهنئ صديقه أحمد شامي بعيد ميلاده
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:57 ص
هنأ الفنان نادر حمدي صديقه الفنان أحمد شامي، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر نادر حمدي، صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا أحمد يا عجووز".
يذكر أن الفنان أحمد شامي، يشارك في مسلسل “إلا أنا” الجزء الثاني حكاية “بيت عز”وكان شامي قد شارك جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام صورة البوستر الدعائي للمسلسل وعلق عليه، "انتظروني في اولى حكايات إلا أنا في الموسم التاني.. بيت عز، ابتداءً من 4 سبتمبر على قنوات dmc وdmc دراما وعلى منصة Watchit. "