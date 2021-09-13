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بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا.. التعليم تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:48 ص
إجراءات احترازية لطلاب المدارس
إجراءات احترازية لطلاب المدارس
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تداول عن تأجيل بدء الدراسة في المدارس الحكومية و الرسمية وتعديل الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والسابق اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على خلفية ازدياد أعداد كورونا ودخول الموجة الرابعة من انتشار الفيروس.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

وأكدت الوزارة انه سوف يبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما ، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما

وقالت : تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022

واضافت : تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

واشارت الى ان فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني تعتبر ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا

واعلنت انه اجازة نصف العام ستكون اسبوعان تبدا من 5 فبراير 2022 وتنتهييوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة، وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

كما شددت وزارة التربية والتعليم على انها ، تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بـ المدارس، موضحةً إنه لن يُسمح للعاملين بالتربية والتعليم بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

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وزارة التربية والتعليم كورونا في المدارس تاجيل الدراسة اخبار مصر

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