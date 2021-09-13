نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

جدد مسؤولو النادي الأهلي المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا، لبحث إمكانية الظفر بخدمات شادي حسين جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع شادى حسين





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هناك مفاوضات جارية من جانب النادي الأهلى مع مسؤولي سيراميكا لبحث إمكانية ضم شادى حسين، على سبيل الإعارة مع وضع بند يسمح للقلعة الحمراء بشراء عقد اللاعب فى نهاية الموسم.





وتواصل شادي حسين مع الأهلي في الساعات الماضية، وعبر عن رغبته الشديدة في ارتداء القميص الأحمر خلال الموسم الجديد.





وأبلغ اللاعب إدارة القلعة الحمراء بامتلاكه مجموعة من العروض، منها بيراميدز، لكنه يرغب في اللعب للشياطين الحمر.





وكانت مفاوضات الأهلى مع شادى حسين قد تعثرت فى وقت سابق، بسبب المطالب المالية الكبيرة التى حددتها إدارة سيراميكا لبيع اللاعب، ما دفع القلعة الحمراء للتعاقد مع حسام حسن.





ومن المتوقع أن يُحسم مصير صفقة شادي حسين خلال 48 ساعة، بعدما حصل جناح سيراميكا، على وعد من الأهلي، بدراسة إمكانية ضمه.



