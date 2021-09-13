



يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني



ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو يوم السبت 18 سبتمبر 2021 على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والرابع عصرا بتوقيت مصر والخامسة والرابع مساءا بتوقيت السعودية والسادسة والرابع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط ويطمح في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم الحالي.





في حين يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط ويسعى للمنافسة على لقب الليجا الذي توج به في الموسم الماضي بالإضافة إلى المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



