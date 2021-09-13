بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

يسعي بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





الراحلون عن الأهلي في الموسم الجديد





ويرغب بيتسو موسيماني حسبما علم الفجر الرياضي فى رحيل كل من جونيور أجاي وكريم نيدفيد وسعد سمير وناصر ماهر خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب عدم الحاجة لخدماتهم.





وكان النادي الأهلي أعلن عن رحيل مروان محسن مهاجم الفريق وتوجيه الشكر له بعد السنوات التي قضاها مع الفريق.





ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعاقد مع بيرسي تاو من برايتون الانجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



