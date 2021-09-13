Advertisements

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
يسعي بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

الراحلون عن الأهلي في الموسم الجديد

ويرغب بيتسو موسيماني حسبما علم الفجر الرياضي فى رحيل كل من جونيور أجاي وكريم نيدفيد وسعد سمير وناصر ماهر خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب عدم الحاجة لخدماتهم.

وكان النادي الأهلي أعلن عن رحيل مروان محسن مهاجم الفريق وتوجيه الشكر له بعد السنوات التي قضاها مع الفريق.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعاقد مع بيرسي تاو من برايتون الانجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الكلمات المفتاحية

لويس ميكيسوني قائمة الراحلين فترة الأنتقالات الصيفية رحيل مروان محسن الاهلي

أخبار تهمك

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ ساعة

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ يوم

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كلوب يوضح طبيعة إصابة إيليوت

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

بالأسماء.. تعرف على مصابي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

09:31 ص

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements