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الهيئة الإنجيلية تشارك ب 700 متطوع ومتطوعة في قافلة أبواب الخير

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى

شاركت الهيئة في اكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن والتي اطلقها صندوق تحيا مصر تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يوم الاحد الماضي 5 سبتمبر 2021 وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

حيث شاركت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية في تنفيذ هذه القافلة بتوزيع عدد 8000 كرتونة مواد غذائية و1500 كرتونة ملابس للأسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجا في عدد من القري والنجوع العزب في 4 محافظات " القليوبية –البحيرة – المنيا – وبني سويف "

جدير بالذكر ان قافلة " أبواب الخير " قدمت نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة وتقديم كل العون لتنفيذ أنشطة القوافل وتوصيل المساعدات للأسر المستحقة.

وكان قد تم استقبال قوافل أبواب الخير بالمحافظات وانطلاق العمل من ديوان عام المحافظات وذلك بحضور السادة المحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، وعلي هامش هذه الفاعلية الكبيرة حشدت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية اكثر من 700 متطوع ومتطوعة بالمجتمعات المحلية ليقوموا بالتوزيع علي المواطنين من باب الي باب لمنع التجمعات والتكدس.

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