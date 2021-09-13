Advertisements

أحمد حاتم يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الملحد"

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:06 ص
أحمد حاتم
أحمد حاتم
نادين نجدي

بدأ الفنان أحمد حاتم تصوير فيلمه الجديد "الملحد" اليوم، الذي يشاركه في بطولته كلاً من محمود حميدة، حسين فهمي ، تارا عماد، مصطفى درويش ، أحمد السلكاوي، نجلاء بدر، صابرين.

يعد فيلم الملحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية خلال الفترة القادمة، وهو من إخراج ماندو العدل، ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد حاتم ومحمود حميدة، بعد تقديمهم لفيلم "الغسالة" الذي كان من إخراج عصام عبد الحميد.

وينتظر أحمد حاتم حالياً عرض فيلمه الجديد "عروستى" مع الفنانة جميلة عوض، وهو من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير ،يشارك في بطولته كلاً من محمود البزاوي ، مروان يونس، صابرين، فاتن واصل، زينب غريب، وندى أكرم.

الكلمات المفتاحية

مصطفى درويش محمود حميدة فيلم الملحد فيلم الغسالة أحمد حاتم

أخبار تهمك

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ يوم

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 14 ساعة

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كلوب يوضح طبيعة إصابة إيليوت

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

لهذا السبب..أحمد حاتم وجميلة عوض في ملاهى زايد

أحمد حاتم يستعد لطرح فيلمه الجديد" عروستي"

عاصم هشام مع أحمد حاتم في فيلم "عروستي"

جميلة عوض تنشر البوستر الرسمي لفيلم "عروستي"

جميلة عوض تشارك جمهورها لحظات من إجازتها الصيفية

ماندو العدل يعلن عن إنطلاق تصوير فيلمه الجديد "الملحد"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

09:31 ص

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements