أحمد حاتم يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الملحد"

وينتظر أحمد حاتم حالياً عرض فيلمه الجديد "عروستى" مع الفنانة جميلة عوض، وهو من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير ،يشارك في بطولته كلاً من محمود البزاوي ، مروان يونس، صابرين، فاتن واصل، زينب غريب، وندى أكرم.



بدأ الفنان أحمد حاتم تصوير فيلمه الجديد "الملحد" اليوم، الذي يشاركه في بطولته كلاً من محمود حميدة، حسين فهمي ، تارا عماد، مصطفى درويش ، أحمد السلكاوي، نجلاء بدر، صابرين.يعد فيلم الملحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية خلال الفترة القادمة، وهو من إخراج ماندو العدل، ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد حاتم ومحمود حميدة، بعد تقديمهم لفيلم "الغسالة" الذي كان من إخراج عصام عبد الحميد.