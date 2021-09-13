تستاهلوا كل الحب اللي بالدنيا.. بهذه الكلمات جومانة مراد تهنئ أصالة بمناسبة زواجها



يذكر أن الفنانة أصالة قد أعلنت زواجها بالأمس من الشاعر فائق حسن من خلال نشر صورة لهم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حرصت الفنانة جومانة مراد على تهنئة الفنانة أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت جومانة مراد صورة لأصالة، وعلقت عليها قائلة:"ألف مبرووووك لأختي وحبيبتي الغالية صولا و الصديق العزيز فائق حسن، الله يهنيكم ويسعدكم ويحفظكم ويباركلكم ببعض، بتستاهلوا كل الحب والخير والسعادة اللي بالدنيا".