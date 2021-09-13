Advertisements

سوسن بدر تنتهي من تصوير حدوتة "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر"

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:22 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
نادين نجدي

انتهت الفنانة سوسن بدر من تصوير حدوتة "اللي خلف مامتش" ، المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "زي القمر " الذي يخرجه أحمد شفيق .

والحكاية بطولة كلاً من فتوح أحمد ، إيهاب فهمي، فتوح أحمد ، هناء الشوربجى ونهير أمين، وتم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في منطقة الوراق وأحد الأستوديوهات.

وفي سياق آخر، تشارك النجمة سوسن بدر حالياً أيضاً في مسلسل "السيدة زينب"، هو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، بطولة محمود عبدالمغني، ليلى عز العرب، حسام داغر.

الكلمات المفتاحية

مسلسل زي القمر مسلسل السيدة زينب محمود عبد المغني سوسن بدر حكاية اللي خلف مامتش

أخبار تهمك

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ يوم

عاجل.. كلوب يوضح طبيعة إصابة إيليوت

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ ساعة

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محمود عبد المغنى ينضم لقائمة أبطال مسلسل "السيدة زينب"

ليلى عز العرب تنضم لقائمة أبطال مسلسل "السيدة زينب"

دينا تنضم لقائمة أبطال مسلسل "السيدة زينب"

سامية طرابلسي تنضم إلى مسلسل "السيدة زينب"

سوسن بدر تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "السيدة زينب" الثلاثاء المقبل

توقف تصوير "السيدة زينب" لسوسن بدر لهذا السبب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

09:31 ص

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements