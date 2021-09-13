سوسن بدر تنتهي من تصوير حدوتة "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر"



انتهت الفنانة سوسن بدر من تصوير حدوتة "اللي خلف مامتش" ، المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "زي القمر " الذي يخرجه أحمد شفيق .



والحكاية بطولة كلاً من فتوح أحمد ، إيهاب فهمي، فتوح أحمد ، هناء الشوربجى ونهير أمين، وتم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في منطقة الوراق وأحد الأستوديوهات.



وفي سياق آخر، تشارك النجمة سوسن بدر حالياً أيضاً في مسلسل "السيدة زينب"، هو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، بطولة محمود عبدالمغني، ليلى عز العرب، حسام داغر.