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"تستاهلي الفرحة".. بهذه الكلمات أحلام تهنئ أصالة بمناسبة زواجها

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:41 ص
أحلام
أحلام
بسمة عادل
حرصت الفنانة أحلام على تهنئة الفنانة أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"

 نشرت أحلام صورة لأصالة، وعلقت عليها قائلة:"ألف مبروك حبيبتي أصالة وأخوي فائق حسن، ربي يتمم عليكم، تستاهلي الفرحة".

وفي سياق آخر أعلنت الفنانة أصالة عن زواجها من الشاعر فائق حسن، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة عيونك"، وهي من كلمات خالد الفيصل ألحان طلال، توزيع خالد عز.

الكلمات المفتاحية

فائق حسن زواج أصالة أغنية فدوة عيونك أصالة وفائق حسن أحلام

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