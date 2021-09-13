لجنة كورونا تحذر من الشعور بهذه الأعراض الفترة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر لديها حزمة من التطعيمات تشمل جميع الأمصال عدا أمصال "RNA" وقريبا ستكون في مصر، لافتا إلى أن الطلاب فوق 18 عاما سيحصلون على التطعيم، وكذلك أساتذة الجامعة، معلقا: "مفيش حد هيدخل الجامعة غير لما يطعم.

مصل الإنفلونزا الجديد متوفر حاليا في مراكز التطعيمات

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصل الإنفلونزا الجديد متوفر حاليا في مراكز تطعيمات المصل واللقاح "فاكسيرا" وبنفس سعر العام الماضي، ناصحا المصابين بأمراض مزمنة الحصول على المصل.

يجب التعامل معها على أنها كورونا

وأضاف أنه يمكن الحصول على مصل الإنفلونزا من عامين، منوها بأن أي أعراض للإصابة بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي خلال الفترة المقبلة، يجب التعامل معها على أنها كورونا إلى أن يثبت العكس.



ونوه بأن الحصول على اللقاح لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث إن اللقاح جزء من الإجراءات الاحترازية، مضيفا: "الناس خايفة من المدارس ومخافتش من المصايف والتجمعات والبطولات".

