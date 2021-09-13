هزة أرضية قوية تضرب شمال شرقي إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء لجامعة طهران، أن زلزالًا بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم الاثنين ضواحي مدينة قوجان في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.

وبحسب المركز، وقعت الهزة الأرضية عند الساعة 8:32 من صباح اليوم وعلى عمق 6 كيلومترات من باطن الأرض.

وحتى الآن، لم تصل أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة عن هذا الزلزال الذي وقع على بعد 107 کیلومترات من مدينة مشهد المقدسة.

وكان مركز الزلزال الذي شعر به سكان مدينة مشهد المقدسة على بعد 30 كيلومترا عن مدينة قوجان.